Lazio, Dottori: "Sto qua per te? Vi racconto come nasce. Poi la società..."
07.10.2026 14:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Gianmarco Dottori, autore insieme a Scrima del brano 'Sto qua per te', ne ha parlato in occasione del secondo anniversario dalla sua uscita, ai microfoni di Radio Laziale.
"Tantissimi bambini la cantano. Questo la rende ancora più poetica come canzone. Era un brano per la Lazio ma che non pensavamo avesse questo successo. Avevo scritto la parte iniziale e l'ho tenuta in un cassetto per anni. Poi con Federico l'abbiamo completata. Inizialmente la doveva cantare lui, poi in fase di registrazione, per fargli sentire come l'avrei fatta io, ci siamo resi conto che funzionava. La Lazio inizialmente l'aveva sposata, per poi metterla in un dimenticatoio".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.