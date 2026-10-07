Napoli, lungo stop per Vergara: salterà anche la Lazio?
07.10.2026 11:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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RASSEGNA STAMPA - Il Napoli dovrà fare a meno di Antonio Vergara nelle prossime partite, dopo l'infortunio accusato in Nazionale. Il classe 2003, come comunicato dalla FIGC, ha riportato "una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro" che lo terrà fuori almeno un mese.
VERGARA SALTERA' 8 PARTITE - Stando a quanto viene riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, Vergara dovrebbe saltare 5 partite di campionato (Frosinone, Venezia, Roma, Monza e Juventus) e 3 di Champions (Villarreal, Bodo/Glimt e Porto).
TORNA CONTRO LA LAZIO? - Il suo rientro, secondo il quotidiano, potrebbe essere nella sifda dell'8 novembre, allo Stadio Diego Armando Maradona, contro la Lazio, Quasi a un mese esatto dal suo infortunio.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.