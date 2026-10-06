Calciomercato Lazio | Clamoroso Icardi: ora vuole tornare al Galatasaray

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CALCIOMERCATO LAZIO - Mauro Icardi è ancora svincolato. In estate è stato vicino alla Lazio, che però ha preferito puntare su Pinamonti chiudendo le porte al suo arrivo. Al momento l'argentino è senza squadra e a caccia di una nuova esperienza, dopo aver chiuso la sua esperienza con il Galatasaray. E clamorosamente ora potrebbe tornare proprio nel club di Istanbul.

Stando ad alcune indiscrezioni che arrivano dall'Argentina, infatti, nella testa dell'ex Inter ci sarebbe soltanto l'idea di un suo ritorno dopo l'addio dello scorso 30 giugno, al termine del suo contratto. Adesso il suo entourage sarebbe disposto a parlare con il Galatasaray abbassando le sue richieste riguardo i termini economici del suo accordo, passando da 3,5 milioni di euro di ingaggio a 2. Il motivo principale di questa scelta di Icardi sarebbe riconducibile alle sue figlie, che si sono molto legate alla città di Istanbul.