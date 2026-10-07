Ex Lazio, Pedro si ritira: “È il momento. Grazie per avermi reso felice“ - VIDEO

Dall’addio alla Lazio al termine della scorsa stagione fino a quello al calcio delle ultime ore. Con un post pubblicato sui propri profili social Pedro ha annunciato di aver scelto di ritirarsi dal calcio giocato, mettendo così fine a una strabiliante carriera fatta di gioie e trionfi, sia a livello di club che con la Spagna. A dare l’annuncio del ritiro è stato lo stesso ex calciatore spagnolo con un post pubblicato sul proprio profilo social, accompagnato da una didascalia: “Sento che è il momento. Il momento per fare un passo avanti e iniziare una nuova tappa nella mia vita. Lascio orgoglioso per aver vissuto il mio sogno e per tutte le persone che sono state al mio fianco nel realizzarlo. Grazie calcio per avermi fatto così felice”.

Nel video anche un lungo messaggio da parte di Pedro: “Ricordo ancora il frastuono. Migliaia di persone sugli spalti e un ragazzo di vent’anni di Tenerife che aspettava a bordo campo, proprio qui. Quel giorno misi piede su un campo da calcio e aprii le porte a un'altra vita. In quel momento, era impossibile immaginare cosa sarebbe successo dopo. Tutto è iniziato su un campo di terra battuta nella mia isola, Tenerife, con un pallone che non ho mai lasciato andare. Far parte della migliore squadra della storia del Barcellona è stato un privilegio. Abbiamo vinto tutto. E abbiamo stupito il mondo. Il mio cuore sarà sempre al Barça”.

“E un giorno, quasi senza crederci, sono diventato campione del mondo e titolare in una finale del Mondiale. Londra mi ha insegnato a ripartire da zero, a scoprire un'altra cultura e a crescere come persona. E l'Italia. L'Italia mi ha toccato il cuore. Sono arrivato da veterano e mi hanno trattato come un figlio. Oggi torno dove tutto è iniziato, per chiudere un capitolo meraviglioso. Sento che è il momento giusto. Grazie ai miei compagni di squadra. La cosa migliore non sono stati i titoli, siete stati voi. Grazie ai club che mi hanno aperto le porte. Grazie agli allenatori che hanno creduto in me. Grazie ai tifosi per tutto questo affetto. E grazie ai miei figli, alla mia famiglia e ai miei amici. Grazie, calcio, per avermi reso così felice”.