Figc, stabilita la data delle elezioni: le tappe di avvicinamento
Alla fine la montagna ha partorito un topolino. La Giunta del Coni poteva causare un terremoto in Figc, invece alla fine Malagò è decaduto da presidente, commissariato da sé stesso. E probabilmente sarà Malagò il presidente che succederà allo stesso Malagò sia da ex presidente che da commissario. Si saprà tutto prima di Natale, come già stabilito in partenza: il commissariamento non andrà oltre i 2 o 3 mesi, e la data delle elezioni è stata già individuata per il 14 dicembre.
PASSAGGI ELETTORALI - L’articolo 21 comma 4 dello statuto della Figc regola i passaggi in questo modo: "L’assemblea elettiva della Federazione è convocata mediante comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Federazione almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento. Le candidature a presidente federale ed a consigliere federale, diverso dai membri di diritto, devono essere presentate presso la Segreteria federale almeno 40 giorni prima dell’assemblea, onde consentirne la pubblicazione sul sito federale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea". Servivano 60 giorni per convocare l’assemblea elettiva, che verrà convocata per il 14 dicembre, mentre entro il 4 novembre c’è tempo per la presentazione delle candidature.
DOCUMENTAZIONE - Estrema attenzione, dopo il precedente appena vissuto, ci sarà sulla presentazione dei documenti necessari alla candidatura. Il Regolamento elettorale Figc parla chiaro: "Le candidature devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della Figc per il quadriennio olimpico e dall’accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati di almeno una Lega o una componente tecnica". Senza dimenticare il tesseramento federale. Almeno stavolta...