Lazio, la protesta funziona: l'Olimpico è lo stadio più vuoto d'Europa

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RASSEGNA STAMPA - La protesta funziona. O, almeno, ha grande seguito. Quella che una volta veniva definita una "sparuta minoranza", oggi ha tutta l'aria di essere una rumorosa maggioranza. Nelle prime sei partite stagionali della Lazio il numero di riempimento dello Stadio Olimpico è stato minimo. Nonostante la sfida contro il Milan che ha fatto lievitare le presenze, per via dei rossoneri accorsi a seguire la propria squadra del cuore tra le mura biancocelesti.

Come riporta l'edizione odierna del Messaggero, la Lazio conta solo l'11% di riempimento dello stadio. Un dato che la rende la squadra con meno tifosi al seguito durante le partite casalinghe di tutta Italia, considerando Serie A, B e C. Ma non solo. Un dato di riempimento così basso è per distacco anche il più esiguo del Vecchio Continente. Una conferma di come risultati e nostalgia non siano elementi sufficienti per poter ribaltare una situazione che va ben oltre il campo. Una situazione che tocca i sentimenti di un intero popolo che ha detto "basta".