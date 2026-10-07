Lazio, Gattuso ritrova Bordon: si era operato a luglio
07.10.2026 09:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
RASSEGNA STAMPA - Arrivano piccole buone notizie in casa Lazio. Nelle tre settimane di sosta, secondo quanto riportato dal Messaggero, si è liberato un altro posto in infermeria. Filipe Bordon, difensore centrale e centrocampista classe 2005, è tornato a disposizione di Gennaro Gattuso. Operato a luglio per la frattura al metatarso rimediata durante il ritiro con la Prima Squadra, ha completato il percorso di riabilitazione e ora potrà tornare a lavorare in gruppo. Bordon dovrà recuperare la forma, trovare la condizione nella speranza di potersi rilanciare a gennaio in una nuova esperienza in prestito dopo quella vissuta nella passata stagione al Sudtirol.
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.