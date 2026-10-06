FORMELLO - Lazio, la ripresa: Gattuso attende i rientri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La ripresa dopo i due giorni di riposo concessi da Gattuso. La Lazio si è ritrovata oggi pomeriggio a Formello, Rino aspetta il rientro di tutti i nazionali e di qualche infortunato per far scattare le vere prove anti-Monza, inizieranno tra giovedì e venerdì. Ancora lavoro differenziato per Marusic e Cancellieri, comunque i due più vicini al ritorno. Valutazioni quotidiane, i due dovrebbero comunque farcela per domenica.

Il montenegrino sta finendo di smaltire la lesione muscolare rimediata nell'esordio di Bologna, l'esterno invece ha riportato una ferita al ginocchio nei giorni di vacanza post-Venezia. A destra, quindi, Isaksen in vantaggio visto anche il minutaggio accumulato in Nations League. Ne aveva bisogno dopo la preparazione atletica condizionata dall'operazione per la pubalgia.

Il programma prevede sedute di mattina da domani a venerdì, poi la rifinitura verrà svolta sabato pomeriggio (intorno alle ore 17). In attacco Noslin in pole su Pinamonti, dietro Doekhi e Diogo Leite sono rimasti a Formello durante la pausa e provano a insidiare Sutalo e Provstgaard. A centrocampo conferma in vista per Belahyane, unico regista oggi in forma.