FIGC, Malagò sarà il nuovo commissario: c'è l'intesa con Buonfiglio
06.10.2026 13:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: ANSA
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C'e' l'intesa tra il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e quello della Federcalcio, Giovanni Malagò, che prevede il commissariamento della Figc con l'incarico di commissario affidato allo stesso Malagò. E' quanto trapela dall'incontro tra i due dirigenti: a breve si riunira' la Giunta Coni, per il varo del provvedimento
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.