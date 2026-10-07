Lazio, Provstgaard gioca e cresce. Ora è il momento delle riflessioni...

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RASSEGNA STAMPA - Oliver Provstgaard cresce e la Lazio sorride. Il centrale arrivato a gennaio 2025 dal Velje è rapidamente passato dall'essere un azzardo di mercato, a una certezza per il futuro. I primi mesi con Baroni sono serviti per trovare confidenza con il mondo Lazio. La stagione con Sarri è stata fondamentale per crescere difensivamente e trovare più continuità. Come riporta l'edizione odierna del Messaggero, Provstgaard è stato l'unico dei centrali a esser sempre stato a disposizione del Comandante nella passata stagione. Un record che lo ha portato a giocare 27 partite tra campionato e Coppa Italia. Salutati Romagnoli e Gila, il percorso di Provstgaard lo ha portato per la prima volta in carriera davanti alle responsabilità.

QUANTI IMPEGNI PER PROVSTGAARD - Il classe 2003 con Gattuso si è guadagnato il ruolo di leader difensivo del reparto arretrato, il centrale insostituibile. A meno di necessità. E fino a oggi è stato così. Titolare contro il Mantova, non ha saltato neanche una partita di campionato, strappandosi la convocazione con la Danimarca. Nelle quattro partite di Nations League, dato anche l'infortunio di Christensen, è stato incaricato di giocare sempre dal 1' trovandosi per la prima volta in carriera a giocare la media di una partita ogni 3 giorni. E prendendosi il premio di MVP nell'ultima giocata contro il Galles.

LE VALUTAZIONI DI GATTUSO - Arrivati al 7 ottobre Provstgaard conta già dieci presenze stagionali. Il giocatore è spremuto, stanco. Ed è per questo motivo che Gennaro Gattuso dovrà fare qualche valutazione per il reparto difensivo. Lo seguirà, soprattutto fisicamente, fino a domenica. Poi dovrà decidere se ripartire da lui al centro o da Sutalo che, però, tornerà (seppur giocando meno del compagno) solo oggi a disposizione dell'allenatore (ieri era in campo contro la Spagna). L'unica certezza al momento sembrerebbe essere Doekhi. Sempre a disposizione durante la sosta. Un'ipotesi, seppur remota, è quello di vederlo al fianco di Diogo Leite per ricomporre la coppia dell'Union Berlino. Ma il portoghese sta lavorando con la Lazio solo da poche settimane.