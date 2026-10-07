Lazio, Benitez esalta i biancocelesti: "Inutile girarci intorno..."

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RASSEGNA STAMPA - Rafael Benitez, ex allenatore tra le tante di Napoli, Liverpool e Real Madrid, ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport per parlare in linea generale del campionato. Il tecnico spagnolo si è espresso anche sulle sorprese del campionato, individuando la Lazio sopra a tutte.

MILAN E ATALANTA - "Bisogna cogliere i miglioramenti nel Milan, che ha avuto qualche problema e pare l'abbia risolto con due vittorie prima della sosta. Ma Gonçalo Ramos in nazionale ci ha ricordato che attaccante sia; e Modric e Rabiot sono tra i più forti interpreti. Mi incuriosisce l'Atalanta, per ciò che ha creato negli anni e ciò che vorrebbe proporre".

LAZIO - "E la sorpresona, inutile girarci intorno, è la Lazio. Prima in classifica, dopo mesi duri dal punto di vista ambientale, con lo stadio svuotato. E poi aggiungerei il Frosinone, quei dieci punti saranno pure utili per la salvezza, ma avendoli conquistati con il gioco, inducono a sospettare che Alvini possa continuare".