Stadio Olimpico, 150 milioni per Euro2032: i dettagli sui lavori

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RASSEGNA STAMPA - Un investimento da circa 150 milioni di euro per trasformare l’Olimpico e candidarlo a ospitare la finale di Euro 2032. Sport e Salute, insieme alla FIGC e alla struttura commissariale istituita dal Governo, ha definito il progetto di riqualificazione dello stadio, che punta a superare i 70mila posti e a creare una struttura moderna e capace di vivere 365 giorni l’anno.

Il progetto, spiega il Corriere dello Sport, riguarderà l’intero impianto, dalle aree esterne alla cavea, passando per tribune, spazi interni e impianti. Saranno riorganizzati gli accessi e migliorate visibilità e accessibilità, mentre sono previsti nuovi maxischermi LED, aree hospitality e premium, spazi corporate, punti food & beverage, merchandising e attività commerciali.

Grande attenzione sarà dedicata anche a tecnologia e sostenibilità, con sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. I primi cantieri sono previsti nell’estate 2027 e i lavori saranno organizzati in modo da consentire la continuità nell’utilizzo dello stadio. La conclusione è fissata entro il 2030.

"L’Olimpico è la casa dello sport azzurro e un contenitore di emozioni", ha sottolineato il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma. L’amministratore delegato Diego Nepi Molineris ha invece indicato il grande obiettivo: "Portare a Roma la finale di Euro 2032".