La Spagna ribalta la Croazia allo scadere: Sutalo in campo per tutta la partita
06.10.2026 22:38 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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Vittoria nei minuti finale della Spagna che a Spalato rimonta la Croazia nella quarta giornata di Nations League. Partono subito bene i padroni di casa che sbloccano la gara al 14' del primo tempo con un colpo di testa di Perisic che insacca in rete su un rimbalzo in area di rigore, poi viene espulso per doppia ammonizione a 10 minuti dalla fine.
Nella ripresa la Spagna trova il pareggio al 61' con Merino, liberato da un grande filtrante di Dani Olmo. Proprio allo scadere è ancora Merino a rivelarsi decisivo e a regalare la vittoria ai suoi con un tiro all'incrocio dei pali al minuto 88.
Sutalo resta in campo per tutta la durata della partita: il difensore della Lazio, infatti, è stato schierato nell'undici titolare e non è stato sostituito.
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.