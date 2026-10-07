Lazio, altro sorpasso a destra: Isaksen torna davanti a Cancellieri

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RASSEGNA STAMPA - Sulla fascia della Lazio, da inizio stagione, è successo di tutto: Isaksen è partito ai box per la pubalgia e senza una preparazione completa con il gruppo, mentre Cancellieri aveva iniziato da titolare, perdendo il posto soltanto a Udine. Poi la sosta ha rimescolato nuovamente le carte.

Oggi, però, quello messo meglio è il danese. Isaksen ha sfruttato gli impegni con la Nazionale per ritrovare ritmo e condizione: 218 minuti in quattro presenze di Nations League, con un gol, fino agli 82 minuti giocati domenica contro il Galles, quando ha anche conquistato il rigore decisivo. Cancellieri, invece, è stato costretto a fermarsi per la ferita al ginocchio rimediata nei giorni di riposo dopo Venezia. Non ha svolto nemmeno un allenamento in gruppo e ieri, alla ripresa a Formello, ha continuato a lavorare a parte.

La situazione si è così capovolta. Isaksen, inizialmente indietro per l’operazione alla pubalgia di inizio luglio e una preparazione differenziata, ha recuperato terreno proprio durante la pausa. Cancellieri, al contrario, ha perso una parte importante del lavoro e non ha potuto partecipare alle amichevoli contro Arezzo e Juve Stabia. Gudmundsson, altra soluzione sulla corsia, si è invece auto-escluso per la lussazione alla spalla rimediata con l’Islanda.

Come scrive il Corriere dello Sport, a destra potrebbe essere adattato anche Noslin, ma al momento l’olandese sembra destinato a essere il centravanti titolare: i due gol contro Milan e Venezia lo hanno fatto salire nelle gerarchie, con Pinamonti chiamato a rincorrere.