Collu, ancora tu: l'incubo di Milan-Lazio precede il Monza. Quel rigore...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Collu arbitra la Lazio. Déjà vu. Non ce la faccio, troppi (e brutti) ricordi. Semicit. C'è un precedente illustre (si fa per dire...) in vista della gara contro il Monza. Ce lo ricordiamo tutti (ahinoi), risale alla scorsa stagione: 29 novembre 2025, Milan-Lazio, tredicesima giornata di campionato. Partita agli sgoccioli, undicesimo (!) minuto di recupero. I biancocelesti, guidati da Sarri, sono sotto 1-0 (gol di Leao al 51') e cercano disperatamente il pareggio (anche meritato, ai punti). Cross in area dalla sinistra di Nuno Tavares, Romagnoli colpisce al volo di sinistro e la palla sbatte sul braccio di Pavlovic, che da distanza molto ravvicinata blocca il tiro, diretto verso la porta di Maignan.

Rigore netto per tutti. Ma non per Collu, che assegna solo calcio d'angolo. Poi viene richiamato al VAR e si accorge del fallo di mano. Poco prima però nota (solo lui) una 'tirata' di maglia di Marusic proprio su Pavlovic, nonostante il terzino biancoceleste fosse davanti al centrale rossonero. "Lui sta davanti però secondo me, comunque è una scelta sua. Per me non può essere”, è quello che prova a spiegargli Di Paolo da Lissone.

Ma Collu ormai si è convinto: "C'è la maglia tirata dai. Io fischio fallo per la difesa. Spiego anche che c'è il fallo di mano, ma c'è il fallo prima", dice riguardando l'azione al monitor. “Pavlovic ha il braccio fuori sagoma ma c’è un precedente fallo di Marusic”: annuncia poi a San Siro, che ovviamente esulta per la decisione. Niente rigore per la Lazio, quindi, ma fallo in attacco per il Milan, che poi vincerà la partita. L'episodio ha fatto tanto discutere nei giorni successivi e se n'è parlato continuamente.

Alla fine però Collu non è stato fermato. Anzi, per l'ex designatore arbitrale Rocchi il vero errore l'aveva commesso Di Paolo, che secondo lui aveva sbagliato nel richiamare il direttore di gara al monitor: "La soluzione migliore sarebbe stata un calcio d'angolo, anche se poi qui l'arbitro avrebbe concesso un rigore sbagliando. Abbiamo fatto un errore meno importante rispetto all'altro, ma comunque rimane una situazione non gestite bene", aveva dichiarato qualche giorno dopo a Open VAR.

Ora la Lazio ritroverà l'arbitro Collu in campionato: sarà il fischietto della quinta giornata contro il Monza all'Olimpico. Sperando che questa volta non ci siano altri episodi spiacevoli a sfavore.