Lazio, più dubbi di prima: Pinamonti-Noslin, il ballottaggio è aperto

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RASSEGNA STAMPA - Gattuso era convinto di ritrovare durante la sosta il suo attaccante principe, Andrea Pinamonti, fortemente voluto dal tecnico per tutta l’estate. Eppure l’ex Sassuolo non ha ancora convinto: 108 minuti in quattro presenze, senza mai riuscire a calciare in porta nelle prime gare di campionato. A Udine, unica partita da titolare, e contro il Milan è apparso ancora lontano dalla condizione migliore.

Nel frattempo è cresciuto Noslin, schierato al suo posto e subito a segno contro Milan e Venezia. Anche durante la pausa l’olandese ha confermato il buon momento: gol contro la Juve Stabia e assist per il compagno di reparto nelle amichevoli disputate. Pinamonti ha invece trovato la rete contro Ascoli e Juve Stabia, ma non sembra ancora al top.

Gattuso li ha provati insieme nel 4-2-3-1, ma, come scrive il Corriere della Sera, contro il Monza dovrebbe tornare al 4-3-3, modulo che gli ha dato certezze in questo avvio di stagione. L’idea è non modificarlo dall’inizio e giocare con un solo centravanti, rimandando eventualmente il cambio a gara in corso.

Sulla carta Pinamonti resta il titolare scelto in estate, ma Noslin oggi appare più brillante e toglierlo dall’undici non è semplice. Il ballottaggio, dunque, è più aperto che mai: da una parte il centravanti su cui Gattuso ha puntato forte, dall’altra un Noslin che si è conquistato spazio a suon di prestazioni e gol.