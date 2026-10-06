Calciomercato Lazio | Spunta un ex Manchester United per la fascia: i dettagli

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Due slot ancora liberi nella lista Serie A e la possibilità di tesserare fuori dalle finestre di mercato ancora un calciatore svincolato. Si muove su questa linea la riflessione della Lazio in vista di gennaio, quando il club biancoceleste potrebbe rischiare di ritrovarsi con una nuova sessione di mercato bloccata. Per questo, prima del verdetto della Commissione chiamata a verificare la fotografia del costo del lavoro allargato al 30 settembre scorso, la Lazio potrebbe anche decidere di muoversi ancora proprio sul mercato degli svincolati. E, in tal senso, secondo quanto riportato da 225foot ci sarebbe un nuovo nome accostato ai biancocelesti.

Dopo la conclusione del contratto con il Galatasaray in estate, infatti, è ancora in cerca di una squadra Wilfried Zaha. L’esterno ivoriano, 33 anni, è reduce dai prestiti di un anno e mezzo in MLS con Charlotte, e di sei mesi al Lione, dopo aver giocato una sola stagione con il club turco, che lo aveva prelevato dal Crystal Palace nell’estate 2023.

Proprio in Premier League, dove ha giocato soprattutto con la maglia del club di Londra oltre a qualche presenza con Manchester United e Cardiff City, l’ivoriano ha fatto vedere i numeri migliori. Oggi a 33 anni Zaha è in cerca di rilancio e, secondo il portale su calcio ivoriano, sarebbe monitorato proprio dalla Lazio e dall’Al-Ain, squadra degli Emirati. Nessuno dei due club, comunque, avrebbe per ora mosso passi concreti verso il giocatore, che potrebbe quindi anche considerare altre opzioni.