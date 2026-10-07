Lazio, Roscioli: "I ristoratori storici sono laziali, non romanisti"

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Pierluigi Roscioli, noto ristoratore romano e tifoso della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare della questione del tifo nella ristorazione capitolina.

RISTORAZIONE - "Le famiglie storiche di ristoratori sono più laziali che romanisti, sembrerà particolare ma è così. Il romano o il romano acquisito poco prima o poco dopo della Seconda Guerra Mondiale si è fatto laziale. Poi come si è evoluta la storia non lo so. La Roma è diventata poi più seguita e molti sono passati dall’altra parte per convenienza, a Campo de’ Fiori il quartiere dove sono cresciuto le attività storiche erano tutte laziali. Lo sfottò fino a 30 anni fa ci divertiva erano prese in giro e in questo periodo si sta ricreando, negli anni 2000 quando le squadre erano più forti l’acredine era più forte".

LAZIO - "Questa squadra è partita con tante perplessità e anche stavolta sta somigliando al suo allenatore, che decide di non mollare ed era l’unico modo per riuscire a questa squadra, non è poca roba, i presupposti non erano buoni".