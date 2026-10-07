Sarri: "Alla Lazio non ho trovato un calcio tanto diverso da quello che intendo io"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Intervistato da Il Corriere della Sera di Bergamo, l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri ha fatto il punto sulle prime giornate di campionato sulla panchina nerazzurra. Parlando del suo gioco e del suo lavoro sulla squadra, ha citato anche la Lazio e quanto fatto in biancocelsete. Di seguito le sue parole: "Ogni esperienza ha una sua storia che ha chiesto tempi diversi non paragonabili tra loro. A Napoli c’era una squadra già strutturata, col Chelsea siamo partiti benissimo, alla Juve in avvio abbiamo incontrato qualche difficoltà, alla Lazio non ho trovato un calcio tanto diverso da quello che intendo io".