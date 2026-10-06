Juve, guai muscolari per Alajbegovic: la situazione verso Cagliari e Lazio
06.10.2026 23:30 di Alessandro Vittori Twitter: @AlessandroVitt2
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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La sosta per le nazionali è ormai alle spalle e gradualmente le squadre di Serie A riabbracceranno i propri calciatori di rientro. La Juventus deve fare i conti con la situazione di Kerim Alajbegovic: l’esterno bosniaco ha accusato dei problemi muscolari prima dell’ultima partita della sua nazionale. Il ct Barbarez non ha convocato il classe 2007 nella vittoria per 1-0 contro la Polonia e ora i bianconeri dovranno valutarlo in vista della ripresa del campionato. La prima sfida della squadra di Spalletti è contro il Cagliari, poi dopo l’impegno in Europa League in casa del Celta Vigo, arriverà allo Stadium la Lazio.
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Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.