Lazio, il punto sugli infortunati: chi recupera e chi no in vista del Monza
05.10.2026 10:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA - Oltre ai ritorni dei vari nazionali, per la Lazio resta da monitorare anche l'infermeria. Cancellieri, fermato da una ferita al ginocchio che ha richiesto alcuni punti di sutura, punta al rientro in gruppo e filtra ottimismo per il Monza. Lo stesso vale per Dele-Bashiru, fermo dalla prima giornata, e Marusic.
Come scrive il Corriere dello Sport, ci prova anche Rovella, fermo dal 30 agosto per una lesione al polpaccio: tra giovedì e venerdì dovrebbe sostenere un provino con i compagni. Più lunghi i tempi per Cataldi, alle prese con un affaticamento al quadricipite: l'obiettivo potrebbe essere la Juventus del 18 ottobre, ma senza certezze. Out, invece, Gudmundsson per la lussazione alla spalla destra.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.