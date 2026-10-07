Lazio, Isaksen vuole riprendersi la Lazio e convincere Gattuso

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RASSEGNA STAMPA - Gustav Isaksen prenota una maglia da titolare contro il Monza. L'esterno della Lazio è pronto a prendersi il ruolo dell'infortunato Matteo Cancellieri, ancora alle prese con i 15 punti di sutura che gli sono stati applicati al ginocchio a inizio sosta. Il classe 2002 non sarà a disposizione di Ringhio che, per l'occasione, punterà sul classe 2001.

Isaksen è reduce da una sosta per le Nazionali positiva. Il ct Riemer lo ha gestito, ha fatto di tutto per evitare che potesse incappare in nuovi problemi fisici, lui lo ha ripagato segnando 1 gol e guadagnandosi il calcio di rigore decisivo nelle due partite giocate contro il Galles. In patria sta diventando un idolo. 19 partite giocate e già 7 gol. Sotto il profilo realizzativo ha superato il rendimento che aveva con l'Under 21 (19 partite e 6 gol).

ISAKSEN VUOLE RIPRENDERSI LA LAZIO - Ora vuole riprendersi anche il suo posto nella Lazio. Come riportato dall'edizione odierna del Messaggero, in 5 partite ha giocato solo 1 volta da titolare. A Monza arriverà la seconda.

Gattuso ha sempre ottenuto più garanzie da Cancellieri, lo ha stesso che ha voluto trattenere nella Capitale rinunciando a nuovi acquisti dal mercato. Il tecnico calabrese, però, non ha ancora avuto modo di vedere le qualità di Isaksen. Espressosi con grande altalenanza e poca continuità, solo a sprazzi si è visto un giocatore di livello superiore. Quello stesso giocatore che Gattuso spera di tirar fuori. A partire da domenica.