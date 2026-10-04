Calciomercato Lazio | Chi è Sutalo? L'omonimo di Josip in arrivo a Formello

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio sta per chiudere Sutalo in difesa. Non Josip, ovviamente, già arrivato qualche settimana fa e che con la Lazio vanta anche due presenze contro Milan e Venezia. Il riferimento è ad Aleksej Sutalo, difensore centrale sloveno classe 2009. Un nome per il settore giovanile, per il futuro della prima squadra. Almeno così sperano dalle parti di Formello. Cresciuto nel settore giovanile del Koper ancora non ha esordito con la prima squadra, ma vanta nove convocazioni.

NUMERI - All'età di 17 anni (ne compierà 18 il 20 aprile) si è messo in mostra soprattutto con l'Under 19 della sua squadra giocando in NextGen Liga dove vanta 17 presenze e 2 gol segnati. Si sta costruendo un futuro nella Nazionale slovena percorrendo tutto il settore giovanile. Così dopo aver giocato con l'Under 15 e con l'Under 17 ha esordito anche con l'Under 19 dove ha trovato Kovac, altro centrale sloveno che è arrivato dalle parti di Formello lo scorso febbraio.

RUOLO - Il suo ruolo naturale è il difensore centrale, ma per caratteristiche è adattabile anche a centrocampo (simile a Galassi sotto questo punto di vista). Dal suo arrivo sarà aggregato alla Primavera di mister Punzi nella speranza di poter rinforzare il pacchetto difensivo anche in attesa del futuro di Ricardo Bordon, destinato a partire in prestito a gennaio.