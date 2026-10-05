Lazio, chi è Parra: il centrale colombiano sulle orme di Davinson Sanchez

La Lazio osserva le occasioni di mercato, anche oltreoceano. L'ultimo nome che si è aggiunto alla lista degli osservati in casa biancoceleste è Neider Parra, difensore centrale di proprietà dell'Atletico Nacional, stessa squadra in cui milita attualmente James Rodriguez. Il Corriere dello Sport ha riportato dell'interesse della Lazio, ma il classe '95 è nel mirino di diversi club europei, come Brighton, Bournemouth, Bologna, Nizza, Genk e PSV. La lista delle pretendenti però non si ferma qui: dalla Colombia infatti si parla anche dell'interesse di Ajax e Porto.

Parra è alto 192 cm, di piede destro, il suo valore di mercato si aggira intorno agli 800.000 euro, un'occasione ghiotta per un promettente centrale di 21 anni. In Nazionale è coperto da Jhon Lucumì e Davinson Sanchez, e in patria lo paragonano proprio a quest'ultimo. Il difensore del Galatasaray, oggi trentenne, è partito proprio dall'Atletico Nacional e si è messo in mostra in Europa con la maglia dell'Ajax prima di arrivare in Premier League al Tottenham.

Qualora si dovesse creare un'asta, però, il prezzo potrebbe lievitare. La Lazio è in corsa, ma del futuro non c'è certezza: il club biancoceleste attende di scoprire nei prossimi mesi se potrà effettivamente operare o meno a gennaio.