Lotito, ecco il suo stipendio alla Lazio: le cifre ufficiali nel 2025/26
Calcio e Finanza ha consultato i documenti ufficiali della Lazio, in particolare la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa all’esercizio chiuso al 30 giugno 2026. L'approfondimento del portale si concentra sullo stipendio del presidente Claudio Lotito, che si attesta a 1,1 milioni di euro lordi nella stagione 2025/26 (come lo scorso anno).
Questa cifra è "composta dagli emolumenti percepiti direttamente dalla Lazio e da quelli riconosciuti da società controllate e collegate", si legge da Calcio e Finanza. Ai 600mila euro riconosciuti direttamente dalla Lazio, infatti, vanno aggiunti altri 500mila euro di compensi percepiti da Lotito da società controllate e collegate. Si tratta delle "cifre relative alla presidenza del consiglio di gestione di Lazio Marketing SpA, una controllata del club biancoceleste che si occupa appunto degli aspetti commerciali del club".