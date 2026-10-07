NEWS | Sinner, stagione finita: è boom di rivendita dei biglietti per le Finals
07.10.2026 13:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Alla fine, quello che nessuno si augurava è successo. Jannik Sinner ha chiuso il 2026 con l’ultima gara giocata a luglio a Wimbledon e arrivederci al 2027. Il problema al ginocchio ha bisogno di un periodo importante di riposo che, ovviamente, non può coincidere con gli allenamenti. Tra i vari tornei Sinner non parteciperà, ovviamente alle ATP Finals... <<< SINNER >>>
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide