La Gazzetta dello Sport: "Ecco quando capiremo l'obiettivo della Lazio"

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RASSEGNA STAMPA - "Roma, Inter e Lazio in testa a pari punti: chi ha più chance di essere in fuga a metà novembre?", è una delle domande che si fa l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in vista della ripresa del campionato. Il focus è sulle tre capoliste, tra cui c'è anche la Lazio di Gattuso. Di seguito la risposta della rosea.

"L’Inter: è la più forte, è abituata ad affrontare bene i momenti cruciali e ha un calendario agevole. Solo due ostacoli per Chivu a inizio novembre: il derby e il Como. Gasperini va a trovare Fabregas e Allegri. Gattuso ha due trasferte complicate (Juve e Napoli) e soprattutto ha una serie di partite da “vincere per forza” (in casa contro Monza, Parma, Cagliari): una bella prova di maturità. A metà novembre capiremo quale sarà il reale obiettivo della Lazio".