Ex Lazio | Patric: "Grato per la fiducia, fiero di firmare con l'Al-Ittifaq"
07.10.2026 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Patric è un nuovo giocatore dell'Al-Ittifaq. Il club di Dubai ha annunciato l'arrivo dello spagnolo, che ha lasciato la Lazio a titolo definitivo. Sotto il post di presentazione su Instagram, il difensore ha lasciato un messaggio per tutti i suoi nuovi tifosi. Di seguito ciò che ha scritto: "Fiero di iniziare questo nuovo capitolo con la famiglia Al-Ittifaq. Sono grato per la fiducia e pronto a dare il meglio ogni giorno per questo club. Costruiamo qualcosa di speciale insieme!".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.