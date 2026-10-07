Pastorello: "Inzaghi? Ogni estate lo cercano tanti club, anche dall'Italia"
07.10.2026 17:30 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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L'agente sportivo Federico Pastorello è intervenuto ai microfoni di SportMediaset per parlare di alcuni suoi assistiti, soffermandosi anche sul futuro di Simone Inzaghi, attualmente in forza all'Al-Hilal. Di seguito le sue parole: "Inzaghi? Un anno di esperienza gli è servito tanto, poi a fine anno si tireranno le somme, non è chiuso né in un senso né nell'altro, poi ci sarà ovviamente anche da considerare la volontà del club. Ogni estate ci sono 4-5 club che lo cercano, anche dall'Italia, anche quest'estate, ma non c'è stato bisogno neanche di approcciare perché la sua volontà era quella di rimanere".
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.