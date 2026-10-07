Ex Lazio | Provedel prepara l'esordio: è pronto a prendersi l'Inter
07.10.2026 15:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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RASSEGNA STAMPA - Ivan Provedel ha atteso questo momento in silenzio. Seduto in panchina. Ora l'ex portiere della Lazio è pronto a dimostrare che a Josep Martinez serve ancora un po' di esperienza per poter raggiungere il suo livello.
Il numero 94 che in biancoceleste ha lasciato dolci ricordi, secondo quanto riportato da Tuttosport, partirà titolare nella sfida tra l'Inter e il Parma al rientro dalla sosta. Martinez, infatti, tornerà ad Appiano Gentile solo nelle prossime ore, motivo per cui Chivu dovrebbe puntare sul portiere che ha avuto sempre a disposizione in questre tre settimane di sosta.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.