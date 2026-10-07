Lazio, Sarzanini: "Contro il Monza bella prova. Se dovesse confermarsi...."

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Enrico Sarzanini è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il ritorno in campo della Lazio dopo la sosta per le nazionali e presentare la partita contro il Monza.

FRATTESI - "La scelta dell'allenatore è fondamentale anche per la squadra. Non solo per il curriculum. Gattuso sta dimostrando che, essendo stato assecondato su alcune scelte, è riuscito a portare Frattesi alla Lazio e sembrerebbe aver trovato la quadra. A volte ci sono allenatori che sono molto bravi, ma che caratterialmente non sono compatibili con alcuni giocatori".

SOSTA E MONZA - "Quando ci sono queste soste l'entusiasmo si interrompe. Allo stesso tempo, però, è stata importante perché qualcuno doveva rifiatare. Contro il Monza mi aspetto che la Lazio faccia la sua partita. Aver fatto bene nelle prime cinque non significa che batterai i brianzoli, questa è una squadra che dovrà giocarsela con tutte".

PROVA - "Sicuramente contro il Monza è una bella prova del nove. Anche se è presto. Se la Lazio conferma quello che ci ha fatto vedere fino a oggi significa che fa sul serio e si può alzare l'asticella".