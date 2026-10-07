Zoma: "Klose? Mi ha aiutato tantissimo sia dentro che fuori dal campo"

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Mohamed Ali Zoma, attaccante del Norimberga, è stato convocato da Roberto Mancini per vestire la maglia dell'Italia ed esordire con la Nazionale nella gara di Nations League contro il Belgio.

Il classe 2003, allenato in Germania da Miro Klose, ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi su quanto sia migliorato sotto la guida dell'ex calciatore della Lazio. Di seguito le sue parole: "Quanto è stato importante che Klose fosse ad allenare il Norimberga? Tanto. Prima di venire qua ci avevo parlato e ha influito nella scelta: dato che parla italiano, mi ha aiutato tantissimo sia dentro che fuori dal campo. E sono migliorato grazie a lui".