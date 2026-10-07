Il Barcellona saluta Pedro: "Questa sarà sempre casa tua" - FOTO
07.10.2026 20:00 di Simone Locusta
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Il Barcellona saluta Pedro e lo ringrazia per una carriera ricca di successi. Il club blaugrana ha dedicato un messaggio all'ex attaccante, che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Nel messaggio pubblicato sui social, il Barcellona ha voluto sottolineare ancora una volta il legame con il suo ex giocatore: "Questa sarà sempre casa tua". Di seguito il post social.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.