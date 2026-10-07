Lazio | Raspadori, Sarri svela: "L'ho cercato in tre o quattro occasioni..."
Nella lunga intervista rilasciata ai taccuini de L'Eco di Bergamo, il tecnico Maurizio Sarri ha parlato di Giacomo Raspadori, centravanti della sua Atalanta, e del fatto che in passato lo ha cercato in più occasioni.
Il nome di Raspadori era infatti in cima alla lista dei suoi desideri ai tempi della Lazio quando lo scorso gennaio c'era da sostituire il partente Castellanos. Di seguito le parole dell'ex allenatore biancoceleste:
"Io l'ho cercato in tre o quattro occasioni diverse, a dire la verità l'ho sempre cercato come attaccante centrale. Però qua ci sono altri attaccanti centrali che non possono essere accantonati perché sono importanti. Questa è la forza di Raspadori: può fare tanti ruoli. Ma può anche essere il suo limite: non è mai riuscito a specializzarsi in un ruolo ben definito".