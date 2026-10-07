Premio Colalucci, l'incontro tra Gattuso e Pellegrini: cosa si sono detti
07.10.2026 20:33 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Fonte: Dai nostri inviati Andrea Castellano e Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it
È in corso al Circolo Antico Tiro a Volo di Roma l'evento dedicato al Premio Colalucci, tra gli ospiti della serata anche Gennaro Gattuso a cui verrà consegnato un riconoscimento. In attesa della premiazione, il tecnico della Lazio ha avuto modo di incontrare Lorenzo Pellegrini, anche lui tra i protagonisti. L'ex Milan e il giallorosso, che hanno condiviso l'avventura in Nazionale, si sono salutati con un caloroso abbraccio, scambiandosi un "come stai?".
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