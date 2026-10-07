Lazio, Gattuso: "Mi mancano i tifosi. Bisogna rispettarli"

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Nel corso del suo intervento sul palco, per ritirare il Premio Colalucci, Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento della Lazio e sull'assenza dei tifosi all'Olimpico. Queste le parole: “Mi mancano i tifosi. Penso che non ci sia cosa più bella nell’esultare sotto la Curva, ho provato l’esperienza a Napoli in pieno Covid e sinceramente non è stato un bel vedere. Era un altro sport".

"Adesso i tifosi stanno facendo fatica a venire allo stadio, bisogna rispettare i tifosi però posso dire che giocare all’Olimpico con 55.000 persone e 5.000 fa la differenza. Chapeau a chi sta venendo, bisogna fargli i complimenti. Diciamo che è un qualcosa di diverso”.

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