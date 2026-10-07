FORMELLO - Lazio, slittano i rientri: Gattuso aspetta solo Sutalo

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Gruppo al completo, ora per davvero. Mancava solo Sutalo, rientrato dopo novanta minuti giocati martedì sera contro la Croazia. Adesso ci sono tutti i nazionali: può iniziare a tutti gli effetti la preparazione per il Monza. Sono ancora ore di valutazione per capire lo stato di forma di chi è appena tornato, poi da giovedì mattina scatteranno le prove tattiche.

Nei prossimi giorni si capirà quali calciatori riuscirà a recuperare Gattuso. Dovrebbe slittare il rientro sia Cancellieri, sia di Marusic. L'esterno è ancora fermo dopo l’infortunio accusato in vacanza. A parte anche il montengrino, che ha ripreso a correre ma senza allenarsi con il gruppo. Proverà fino all’ultimo a strappare una convocazione, ma il ritorno ora è previsto per la sfida con la Juve. Rovella presto farà un test con il resto dei compagni per capire i propri margini. In caso di nuovo forfait, si rivedranno tutti a Torino (18 ottobre). Sicuramente sono out Gudmundsson e Cataldi (che comunque ha ripreso a correre). Ritrovato invece Dele-Bashiru, verso la panchina.

In difesa dall'inizio giocherà chi sta meglio, sono tutti in corsa: da Provstgaard, spremuto con la Danimarca, e Sutalo a Doekhi e Diogo Leite, rimasti a Formello e protagonisti delle due amichevoli di questa sosta. Sono invece sicuri del posto Mandas in porta, Tavares e Floriani sulle fasce, Frattesi e Taylor come mezzali e Belahyane in regia. In attacco regge il ballottaggio tra Noslin e Pinamonti, con il primo in netto vantaggio per completare il tridente con Zaccagni e Isaksen. Il lavoro tattico sul campo chiarirà tutte le scelte.