Calciomercato Lazio | Motta, le cifre esatte: ecco quanto è costato
07.10.2026 19:00 di Paolo Verdi
Arrivato come secondo di Provedel, si è subito ritrovato gettato nella mischia Edoardo Motta. Il giovane portiere ha risposto presente, prima di riaccomodarsi nel ruolo di secondo alle spalle questa volta di Christos Mandas. Ma quanto è costato il cartellino dell’estremo difensore, arrivato a gennaio dalla Reggiana? Come evidenziato dal bilancio pubblicato dalla Lazio, Motta ha firmato un contratto di cinque anni e il suo cartellino è costato 1,024 milioni di euro.