Lazio, Piccari non si sbilancia: "Andrà valutata per capire se..."
07.10.2026 18:15 di Simone Locusta
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Marco Piccari, giornalista e direttore di Tuttomercatoweb, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi principali che restituirà il ritorno della Serie A. Di seguito le sue parole:
"Serve un'accelerazione di Juventus e Milan, mentre il Napooli ha problemi di infortuni. La Lazio andrà valutata per capire se potrà rimanere in alto, mentre Como-Roma ci farà capire chi potrà essere l'anti-Inter".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.