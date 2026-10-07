Lazio, c'è l'imbattibilità da difendere: è tra le 11 squadre senza ko
07.10.2026 20:30 di Simone Locusta
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C'è anche la Lazio tra le squadre italiane ancora imbattute in questa stagione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i biancocelesti si uniscono ad Inter, Roma e Milan tra le altre formazioni di Serie A che non hanno ancora conosciuto la sconfitta.
In totale sono 11 le squadre imbattute nei tre principali campionati professionistici italiani. In Serie B il gruppo è composto da Palermo, SudTirol, Mantova e Cesena. Il quadro si completa con la Serie C: nel Girone A resistono senza sconfitte Union Brescia e Trento, mentre nel Girone B c'è lo Spezia.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.