Ex Lazio | Acerbi cerca squadra, l'ag. Pastorello: "Ha tanta voglia di..."
07.10.2026 21:00 di Simone Locusta
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Francesco Acerbi è ancora alla ricerca di una nuova squadra. L’ex difensore della Lazio, dopo la scadenza del contratto con l’Inter al termine della scorsa stagione, è attualmente svincolato e valuta la soluzione giusta per ripartire.
A fare il punto sulla situazione è stato il suo agente, Federico Pastorello, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Il procuratore ha spiegato che Acerbi ha ancora voglia di rimettersi in gioco, ma che la scelta del prossimo club dovrà essere ponderata. Di seguito le sue parole:
"Ha tanta voglia di rientrare, ma dobbiamo trovare la cosa giusta, serve trovare un contesto adatto alla sua bravura, al suo status".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.