Fifa, parte la sfida a Infantino: annunciata la prima candidatura

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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La sfida a Gianni Infantino per il ruolo di presidente della Fifa è iniziata. Ramon Vega, 55 anni, ex nazionale svizzero, ex Cagliari e Tottenham, ha annunciato la volontà di candidarsi alle elezioni in programma nel 2027. Nella serata di mercoledì Vega ha spiegato tutto in una nota.

Il testo: "Mi candido per riunire la famiglia del calcio mondiale, attuare riforme autentiche e durature, modernizzare la Fifa per il XXI secolo, ripristinare stabilità e credibilità e ricostruire la fiducia di cui il nostro sport ha urgente bisogno - ha spiegato in una nota - Mi candido perché la mia vita mi ha preparato a servire questo sport. Il calcio non appartiene a presidenti, confederazioni o dirigenti. Il calcio è lo sport della gente e appartiene a tutti, giocatori, allenatori, arbitri, tifosi, volontari, club, leghe, associazioni e comunità. L'attuale dirigenza ha demoralizzato il mondo del calcio. Una governance debole ha compromesso la credibilità della Fifa e incrinato la fiducia all'interno della famiglia calcistica globale. Dobbiamo impedire che questo conflitto degeneri. Non si deve mai permettere che lotte di potere tra i vertici danneggino coloro che contano di più ovvero giocatori, allenatori, arbitri e tifosi di tutto il mondo. Loro non sono responsabili di questi conflitti. Meritano di meglio. Il calcio è in rianimazione, attaccato alle macchine per la sopravvivenza".

Nel 2015 Vega sfidò l'allora presidente Blatter, mentre nel 2019 annunciò di voler sfidare Infantino ma non riuscì ad ottenere il sostegno necessario per essere candidato. Non aveva raggiunto la quota richiesta di cinque federazioni affiliate su un totale di 211.