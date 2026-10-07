Lazio, Gattuso e il rapporto "simbiotico" con Frattesi: "Vi spiego"

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"Frattesi e il rapporto simbiotico con i giocatori? Non solo con Davide, da tantissimi anni - da quando ho smesso - il calcio è cambiato e i ragazzi sono cambiati". Ha esordito così Gattuso, ospite al Premio Colalucci, parlando del rapporto con i propri giocatori e in particolare con l'ex Inter che nel corso della sosta per le Nazionali ha ribadito di essere molto legato al proprio allenatore raccontando anche un retroscena.

Proseguendo, l'allenatore biancoceleste ha aggiunto: "Che facciamo se non facciamo noi il primo passo. Per me le priorità sono disciplina, orario, rispetto e dopo le altre cose le ho modificate. Se mi arrabbio perché vedo un ragazzo col telefonino perdo solo tempo, loro sono abituati così. Me la faccio andar bene. Oppure se li vedo sul lettino del massaggiatore e il telefonino, non posso fare nulla. Hanno più conoscenza di quando giocavamo noi, sono molto più evoluti. Questo ti fa capire che è gente che ne sa, che in giro non li prendi. Se hai bisogno di più tempo per creare un gruppo di lavoro e fargli capire che non siamo tennisti ma una squadra di calcio, forse eravamo più bravi noi. Ma sul resto loro c’hanno superato”.

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