Nazionale, Gattuso: "Vi dico l'idea che mi sono fatto". E sugli stadi...

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La Nazionale è una ferita sempre aperta, che forse non si rimarginerà mai per Gattuso. Il tecnico della Lazio, ospite al Premio Colalucci, nel corso del suo intervento ha detto la sua sul momento degli azzurri reduci dalle prime quattro sfide di Nations League sotto la guida di Mancini. Le considerazioni: "Nazionale? Mi sono fatto l’idea che è una squadra che ha talento, lo dicevo anche io. Il talento dopo bisogna metterlo a disposizione della squadra, noi abbiamo giocatori forti e penso che Mancini stia facendo un grandissimo lavoro".

"La prima partita sembrava tutto da buttare via, che eravamo in mezzo a una strada. Poi l’allenatore è stato bravo a far ricredere tutti. Il nostro calcio sta cambiando un po’, stiamo vedendo il campionato in cui ci sono partite divertenti e squadre che si giocano tutto a viso aperto. Si fischia molto meno, è importante per noi. Ci manca un altro step che sono gli stadi, stadi nuovi per far tornare la gente negli stadi. Ritorneremo. Dobbiamo guardare avanti e migliorare questo aspetto”.

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