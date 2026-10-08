Lazio, la dedica di Patric a Pedro: "Che fortuna chiamarti amico" - FT

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Una leggenda del mondo del calcio, un campione totale e la fortuna di averlo visto indossare la maglia della Lazio. Pedro ha deciso di appendere gli scaprini al chiodo e gli attestati di stima non mancano di certo.

Un bellissimo messaggio è quello scritto da Patric che ha così voluto salutare lo spagnolo: "Fratello, quanto è difficile riassumere in poche parole tutto ciò che hai vissuto e tutto ciò che hai raggiunto. Oggi chiudi un capitolo enorme, ma la cosa più bella è che lo fai lasciando un segno indimenticabile ovunque tu sia stato".

"Sono stato fortunato a vederti nel club della tua vita, Barça, e poi a essere un compagno di squadra alla Lazio, ma soprattutto ho la fortuna di poterti chiamare amico. Sei sempre stato un esempio di umiltà, lavoro e impegno. Non sei mai cambiato, nemmeno quando eri in cima, e questo dice molto sulla persona che sei".

"Goditi questo nuovo capitolo, perché lo meriti. Al calcio mancherà un giocatore enorme, ma quelli che ti amano sanno che dietro il giocatore di calcio c'è una persona ancora più grande. Congratulazioni per una carriera incredibile, amico. È stato un orgoglio vederti crescere e fare la storia. Ora è il momento di goderti tutto ciò che verrà. Ti voglio bene".