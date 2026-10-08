Repice: "Con Roma e Inter c'è la Lazio. Gattuso sta smentendo tutti..."

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Lunga intervista ai microfoni di news.superscommesse.net per il radiocronista e giornalista sportivo Francesco Repice, che ha parlato dell'inizio di campionato soffermandosi soprattutto sulla Lazio di Gattuso. Di seguito le sue parole: "Lotta scudetto tra Roma e Inter? Innanzitutto, però, c'è pure la Lazio, che è agli stessi punti di Roma e Inter. Poi questo io non lo so, perché adesso diciamo una cosa e tra due mesi ne diciamo una completamente opposta. Sono due squadre molto attrezzate che hanno due società molto solide, con dei bravi allenatori. Gattuso sta dicendo la sua già da subito, pur essendo appena arrivato e smentendo un po' tutti quelli che lo vedevano come l'allenatore solo grinta e carattere. No, non è così, è molto, molto di più. Per cui, davvero, è un bel campionato".