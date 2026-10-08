Open! Studi Aperti: aderisce anche lo studio che sta progettando il Flaminio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Anche Archea Associati, lo studio che sta progettando il nuovo stadio Flaminio per farne la nuova casa della Lazio, sarà tra gli studi romani che il 9 ottobre apriranno le proprie porte nell’ambito di Open! Studi Aperti, l’iniziativa promossa dal CNAPPC, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, che dal 2017 porta l’architettura fuori dagli studi professionali e più vicino al grande pubblico. Archea Associati svelerà i propri spazi di via di Porta Labicana 5, dalle 12.00 alle 15.00, con “Tribute. L’architettura come forma di dialogo”: un appuntamento che offrirà l’opportunità di entrare in un luogo di lavoro e di confronto nel quale architettura, ricerca e cultura si incontrano.

Venerdì 9 e sabato 10 ottobre torna dunque Open! Studi Aperti 2026 con il tema “Architettura Condivisa”, un invito a trasformare gli studi in luoghi d’incontro, confronto e conoscenza, raccontando il lavoro degli architetti e il ruolo della professione nella trasformazione e nella cura dei luoghi di vita. L’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia aderisce all’edizione 2026 mettendo a disposizione i propri spazi istituzionali e organizzando un momento di confronto con gli studi romani che parteciperanno all’iniziativa. A loro volta, gli studi aderenti apriranno le proprie porte al pubblico, raccontando attività, progetti ed esperienze e promuovendo, se lo desiderano, incontri e iniziative collegati.

"L’Ordine degli Architetti di Roma – afferma Simone Cellitti, consigliere OAR con delega all’Innovazione e all’Internazionalizzazione – offre con entusiasmo il suo contributo all’evento nazionale organizzato dal CNAPPC Open! Studi Aperti aprendo i propri spazi per un confronto strategico fra gli attori di settore. Il tema che contraddistingue l’iniziativa del 2026 – Architettura Condivisa – è, infatti, un invito a considerare gli studi professionali non soltanto come luoghi di lavoro, ma come spazi aperti al dialogo e alla partecipazione. L’Acquario Romano apre allora le porte per favorire la massima condivisione in continuità con quanto avvenuto fino al 5 ottobre con i giorni dedicati al Festival dell’Architettura, dove tutta la cittadinanza ha potuto vivere esperienze culturali, performance artistiche, allestimenti temporanei e confronti critici presso la sede dell’Acquario Romano e nei luoghi diffusi nel territorio della città".