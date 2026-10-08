Open! Studi Aperti: aderisce anche lo studio che sta progettando il Flaminio
Anche Archea Associati, lo studio che sta progettando il nuovo stadio Flaminio per farne la nuova casa della Lazio, sarà tra gli studi romani che il 9 ottobre apriranno le proprie porte nell’ambito di Open! Studi Aperti, l’iniziativa promossa dal CNAPPC, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, che dal 2017 porta l’architettura fuori dagli studi professionali e più vicino al grande pubblico. Archea Associati svelerà i propri spazi di via di Porta Labicana 5, dalle 12.00 alle 15.00, con “Tribute. L’architettura come forma di dialogo”: un appuntamento che offrirà l’opportunità di entrare in un luogo di lavoro e di confronto nel quale architettura, ricerca e cultura si incontrano.
Venerdì 9 e sabato 10 ottobre torna dunque Open! Studi Aperti 2026 con il tema “Architettura Condivisa”, un invito a trasformare gli studi in luoghi d’incontro, confronto e conoscenza, raccontando il lavoro degli architetti e il ruolo della professione nella trasformazione e nella cura dei luoghi di vita. L’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia aderisce all’edizione 2026 mettendo a disposizione i propri spazi istituzionali e organizzando un momento di confronto con gli studi romani che parteciperanno all’iniziativa. A loro volta, gli studi aderenti apriranno le proprie porte al pubblico, raccontando attività, progetti ed esperienze e promuovendo, se lo desiderano, incontri e iniziative collegati.
"L’Ordine degli Architetti di Roma – afferma Simone Cellitti, consigliere OAR con delega all’Innovazione e all’Internazionalizzazione – offre con entusiasmo il suo contributo all’evento nazionale organizzato dal CNAPPC Open! Studi Aperti aprendo i propri spazi per un confronto strategico fra gli attori di settore. Il tema che contraddistingue l’iniziativa del 2026 – Architettura Condivisa – è, infatti, un invito a considerare gli studi professionali non soltanto come luoghi di lavoro, ma come spazi aperti al dialogo e alla partecipazione. L’Acquario Romano apre allora le porte per favorire la massima condivisione in continuità con quanto avvenuto fino al 5 ottobre con i giorni dedicati al Festival dell’Architettura, dove tutta la cittadinanza ha potuto vivere esperienze culturali, performance artistiche, allestimenti temporanei e confronti critici presso la sede dell’Acquario Romano e nei luoghi diffusi nel territorio della città".