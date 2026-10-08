Lazio, Ravezzani: "Lotito? Riesce sempre a tirare fuori il coniglio dal cilindro"

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Cresce l’attesa per la ripresa del campionato con la Lazio che sarà impegnata all’Olimpico contro il Monza nella sfida in programma domenica 11 ottobre.

La squadra di Gattuso ripartirà da prima in classifica e, sul tema, ha detto la sua Fabio Ravezzani ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Con Gattuso che veniva da una serie di fallimenti ce n'erano ancora meno di aspettative. Lotito però alla fine riesce sempre a tirare fuori il coniglio dal cilindro. Il tifoso laziale, come quello granata, spera sempre che chi verrà dopo possa essere meglio di quello precedente, ma non è così”.

"La Lazio alla fine nel corso degli anni ha condotto una serie di stagioni normali, mentre in altre ha ottenuto grandi risultati, con il presidente che si è messo anche in tasca alcuni milioni. Lui ha salvato la società dal fallimento, l'ha portata a vincere trofei e spesso a farla piazzare fra le prime quattro. Il tutto in una squadra che rispetto alla Roma ha tutt'altro fatturato e bacino d’utenza”.

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