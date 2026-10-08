Juve-Lazio, la vendita dei tagliandi: tutte le informazioni
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha annunciato che dalle ore 12:00 di venerdì 9 ottobre inizierà la vendita dei biglietti per la gara di campionato contro la Juventus, in programma domenica 18 ottobre alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Di seguito la nota.
"La S.S. Lazio, in conformità alle informazioni ricevute dalla Juventus F.C., comunica ai tifosi che dalle ore 12:00 di venerdì 9 ottobre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A EniLive Juventus-Lazio in programma domenica 18 ottobre alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino.
Questi i dettagli della vendita:
- capienza di 2.099 posti (1.016 nel primo anello e 1.083 nel secondo anello) al prezzo unico di € 45 + commissioni web;
- fine vendita ore 19:00 di sabato 17 ottobre.
- vendita esclusivamente sul sito Web di VIVATICKET, per poi essere caricati sul wallet del proprio smartphone..
Limitazioni:
- OBBLIGO DELLA TESSERA DEL TIFOSO MILLENOVECENTO.
In relazione a quanto disposto dall’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (e nr. 26/2012) in merito alla richiesta di introduzione degli striscioni di seguito comunichiamo gli indirizzi dove si potranno far pervenire le richieste, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni:
mail: richiesta.striscioni@juventus.com
Nel caso di utilizzo di striscioni già inseriti nell’albo nazionale pubblicato nel sito dell`O.N.M.S., non è necessaria la richiesta dell’autorizzazione ma permane l`obbligo di comunicazione alla squadra ospitante, anche per tramite dello SLO".