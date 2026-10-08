Mattei: “Alla Lazio poca chiarezza. Lotito? Stipendio raddoppiato, ma…”

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha parlato della ripresa del campionato e della situazione economica della Lazio. Queste le sue parole: “Sono state tre settimane lunghissime, aspettiamo il campionato. Si riparte con un turno ricco di appuntamenti, la Lazio ha una gara sulla carta abbordabile, l’Inter col Parma dovrebbe farcela, poi c’è Como-Roma che, appunto, può dire qualcosa”.

“Al vertice ci sono delle incertezze, ma siamo abituati perché in casa Lazio non c’è mai chiarezza. Anche sugli infortunati, che sembrano prossimi al rientro e poi non tornano a disposizione”.

“Mentre nella Lazio si taglia tutto, lo stipendio del presidente Lotito è passato da 600mila euro a 1,1 milioni di euro. È una cifra senza motivo, che nessun altro presidente in Serie A si concede. Potrebbe trattarsi di un compenso soltanto simbolico, considerando anche che Lotito passa più tempo in Senato e a Reggio Calabria che alla Lazio. E invece, rispetto al passato, lo stipendio è addirittura raddoppiato”.